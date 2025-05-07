港女足以老帶新目標小組突圍

正出戰2025年亞洲足協女子五人足球亞洲盃決賽周的港隊，上周日已抵達蒙古呼和浩特，今日首戰火併越南。足總五人足球經理曾偉忠（積Sir）賽前受訪，指今屆陣容以老帶新，目標於分組賽出線。

積Sir：備戰情況理想 今屆賽事分成3組，位處B組的港隊，今日先鬥越南，之後硬撼伊朗及菲律賓，每組首兩名及兩支最佳第3名晉級8強，而頭3名更同時獲今年菲律賓舉行的五人足球世界盃資格。港隊今屆賽前特意到深圳、台灣及泰國作短期集訓，「積Sir」指備戰情況理想，但承認與亞洲列強仍有差距：「進度幾好球員亦夠投入，不過可能唔及人哋，舉例對手過去3個月練100次波，我哋大概得30次，但對我哋嚟講已經好多。」

港隊今次決選16位球員，惟效力高雄先鋒的韋婉婷因當地聯賽開咧缺陣，「積Sir」承認有影響：「『韋婉』踢咗五人賽好多年，同埋佢體能狀況都比較好。」「積Sir」又指今次以老帶新下，目標在小組衝出重圍：「因為設有最佳第3名，贏到一場就有機會，伊朗屬傳統勁旅，越南亦唔弱，目標係贏實力弱啲嘅菲律賓，當然最想入到4強踢世界盃。」■■李浚湣報道