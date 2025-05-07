傑志仁足社下月蒲崗村終極對決

上周六晚將軍澳足球訓練中心（FTC）上演兩場「賽馬會女子足球聯賽足總盃」4強，傑志與衞冕的仁足社分途贏波進身決賽，兩支勁旅6月8日下午2時45分假蒲崗村道公園，連續4屆爭冠，仁足社上屆1球小勝「藍鳥」捧盃，且看今屆冠軍誰屬，季軍戰則由民和公民與沙田下月7日會師青衣東北公園。

朱志光：爭取成雙冠后

4強頭場由傑志火併民和公民，28分鐘，張煒琪交出直線，朱寶恩快對方門將一步篤入，惟「藍鳥」領先不到5分鐘就被扳平，陳穎晴單刀射破出迎的梁蔚雅十指關，半場踢成1比1。下半場爭持不下，踢到89分鐘，朱寶恩禁區內被郭藹嵐剷跌，球證判罰12碼，鍾貝琪操刀絕殺得手，傑志驚險闖入決賽。傑志主教練朱志光表示賽前已知難踢：「淘汰賽往往係咁，同埋有幾位球員啱啱跟5人代表隊集訓完歸隊冇耐，坐完飛機都攰。」「藍鳥」早前稱霸聯賽，如今「足總盃」亦「叫胡」，「朱Sir」指會爭取成為「雙冠后」：「每個冠軍對我嚟講都珍貴，唔敢講今季好成功，但暫時成績唔錯，我都戥球員開心。」