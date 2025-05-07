5‧15開波！Panasonic籃球賽門票安排
「Panasonic學界籃球邀請賽2025」於5月15至18日假灣仔修頓場館爆發，賽事首3天免費招待球迷入場，壓軸決賽日的門票將作公開發售，每張20元，想撲飛支持學界籃球的朋友留意票務安排！
賽事首3日先上演男女子各組別初賽，以及女子4強賽，免費門票於5月15日至17日（下午2時至6時）在修頓場館大堂派發，每人限取每日門票2張，派完即止。賽事不設劃位，觀眾憑門票入場，以先到先得方式入座。至於決賽日門票將作公開發售，每張20元，於5月16至18日（指定時段）在修頓場館大堂售賣。此外，周六（17日）入場的球迷，除可為一眾學界籃球員打氣外，還有機會參加觀眾射籃遊戲環節，贏取豐富獎品，包括adidas波鞋或體育用品等獎品。
5月15至17日賽事－－免費門票
派發日期及時間：5月15至17日，下午2至6時
派發地點：修頓場館大堂
5月18日賽事－－收費門票（20元）
售賣日期及時間：
5月16日：下午3時至7時
5月17日：下午3時至7時
5月18日：中午12時至下午4時
售賣地點：修頓場館大堂
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