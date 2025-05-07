靠團結力爭突圍 浸信會永隆中學

屯門區女甲7連霸主浸信會永隆中學，本屆精英賽以兩戰全勝首名出線8強，陣中的中鋒、身高1米76的核心球員廖采雯，今年表現出眾，膺得女子組「籃板王」的稱號。而擁有多名優秀小將的永隆，青春活力逼人，她們於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」抽入Ｗ組，與勁旅協恩中學及精英賽首圈同組對手滙基書院（大坑東）碰頭，強強對撼下相信分組賽必定精彩。

林馨怡：秉承齊心宗旨 永隆上年於「Panasonic學界籃球邀請賽」以1勝1負的成績於首圈止步，去年同樣以領軍人物身份出戰的隊長林馨怡表示，球隊今屆會秉承團結齊心的宗旨邁步向前，克服重重挑戰：「希望永隆每一位隊員，可以享受每場比賽之餘，不斷進步爭取在小組賽出線。」作為得分後衞的她，同時希望全力為球隊搶得分數，打出最佳水準。

即使球員比較年輕，但永隆女籃相信「天道酬勤」的道理，每一次訓練、每一場比賽都是她們珍貴的舞台，給予她們成長茁壯的機會，加上「永不言棄」為打氣口號，鞭策眾人無論任何對手，都要堅持到最後，向着標竿直跑！