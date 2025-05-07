衝出屯門踏奇妙旅程

以速度挑戰列強嗇色園主辦可藝中學 兩支學界新界區實力之師嗇色園主辦可藝中學及浸信會永隆中學，憑深厚戰力穩座屯門區班霸多年，於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」，兩軍將有機會向港九列強發出挑戰。在籤運安排下，兩隊同樣遇上精英賽冠軍隊，前路絕不易行，然而，球隊本着永不言棄精神，決心全力一拚，希望創造一趟「奇妙的旅程」。■文：李章杰、文嘉靖

嗇色園主辦可藝中學由2017年起，於屯門區學界賽穩坐首席至今，實現5連霸偉業！今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」再度出擊，處於C組將挑戰拔萃男書院及喇沙等學界勁旅，可藝男籃能否炮製驚喜，打破九龍區壟斷局面，值得大家期待！

王誠宇信師弟學有所成 可藝於今屆精英賽第2階段出局，止步於12強，未能成功突破上屆8強成績，新任隊長王誠宇承認球隊變陣後風格截然不同，「整體打法傾向快節奏，防守策略亦與往年不同。雖然大家都逐漸適應，但部分球員未能處理臨場壓力，亦有大小傷患纏身而影響發揮，導致12強未能發揮出應有水準。」不過，王誠宇相信一班師弟已有所成長：「今年有很多師弟加入，輪換球員增加、整體實力提升不少，加上大家跑得射得，有信心在快節奏的Panasonic學界籃球邀請賽與九龍區強隊對抗，希望爭取出線4強！」

身為球隊精神領袖，司職小前鋒的「誠宇」勉勵隊友做足準備，「賽事每場只有2節，時間很快就過去，要把握站在場上的時間爭取表現。」對於首階段就要硬撼剛在精英賽封王的男拔，他直言未感太大壓力：「畢竟賽事節奏明快，所以場上變數較大，只要打出我們的進攻水準，相信能與男拔不相伯仲。」