滙基書院（大坑東）D組首度參賽無懼色

24支學界勁旅齊聚一堂的「Panasonic學界籃球邀請賽」，將於今月15日揭開戰幔，本學年眾多新勢力崛起，其中滙基書院（大坑東）男、女隊分途出擊，男籃更屬隊史首度在賽事亮相，眾將盼望在大舞台打出風采，用行動及成績回應外界的質疑！

滙基書院（大坑東）男籃近年表現穩步上揚，先在港九區D1學界勇闖4強，之後首次出戰強隊林立的精英賽，更成功殺入8強，今次首度亮相「Panasonic學界籃球邀請賽」，隊長鍾億霖（Alan）直言是對球隊實力的肯定：「即使被人看低一線，但我們最擅長『打破質疑』，會證明給大家看。我們目標不止於8強，必定傾盡全力衝擊4強，甚至更高位置，相信全隊只要齊心合力，一定可以再創佳績！」

鍾億霖：要相信自己 即將帶領滙基首次參與「Panasonic籃球賽」，Alan表示球隊充滿信心在大舞台爭勝，他勉勵隊友：「今年我們有幸第一次參加這項學界籃球年度盛事，可以給大家展示自己的機會，大家要相信自己，繼續努力訓練，用最好的狀態和心態去面對這次比賽，加油！」

身為主力得分手的鍾億霖，形容滙基男籃打法特點是擅於外圍投射，更強調他們的拚搏精神，面對任何對手都毫不畏懼：「我們有永不放棄的精神、對勝利的渴望，以及對自我的挑戰，無論遇到甚麼困難或對手，都不會輕易放棄。」Alan續指球隊以往的比賽，有時會因傷病影響整體發揮，希望今次能以最強陣容迎戰。

文：李章杰