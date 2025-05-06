港男花隊世盃團體賽獲第6
花劍世界盃加拿大站上演團體賽，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨和吳諾弘組成的男子港隊，不敵排名世界第一的意大利，最後獲賽事第6名。
花劍「世一」張家朗首日於個人賽8強止步，次日領軍出戰團體賽，吸引不少移居加拿大港人撐場。港隊首圈輪空，16強面對波蘭，前兩回合落後9比10，第4回蔡俊彥合發力打出7比1，助港隊超前20比13，惟之後梁千雨以4比12不敵對手，經過8個回合後港隊仍落後34比40，最後「王牌」張家朗面對Michal Siess，港將刺出11比4，港隊終以45比44險勝晉級。至8強港隊遇上重大挑戰，火併頭號種子意大利，港將技遜一籌，最終以32比45告負，轉戰名次賽先以45比41擊敗匈牙利，隨後以34比45不敵日本，最終以第6名完成賽事。
女隊負日本16強止步
女子組方面，港隊派出陳諾思、鄭曉為、符妤名及關渝澄，首圈因對手委內瑞拉退賽不戰而勝晉級，16強則以30比42不敵日本，無緣8強。
余樂詩報道
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