港男花隊世盃團體賽獲第6

花劍「世一」張家朗首日於個人賽8強止步，次日領軍出戰團體賽，吸引不少移居加拿大港人撐場。港隊首圈輪空，16強面對波蘭，前兩回合落後9比10，第4回蔡俊彥合發力打出7比1，助港隊超前20比13，惟之後梁千雨以4比12不敵對手，經過8個回合後港隊仍落後34比40，最後「王牌」張家朗面對Michal Siess，港將刺出11比4，港隊終以45比44險勝晉級。至8強港隊遇上重大挑戰，火併頭號種子意大利，港將技遜一籌，最終以32比45告負，轉戰名次賽先以45比41擊敗匈牙利，隨後以34比45不敵日本，最終以第6名完成賽事。