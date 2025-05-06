搶7大戰掃走火箭 勇士闖4強鬥木狼

昨日ＮＢＡ西岸季後賽首圈，勇士與火箭合演「搶7戰」，勇士憑布迪希特扮演奇兵，作客以103比89擊敗火箭，總場數贏4比3晉級西岸4強。

勇士今場有佩頓二世因病缺陣，上半場史提芬居里手感冰冷，僅獲3分，惟畢迪希特及時爆發，三分波7射6中攻入22分，勇士半場領先51比39。第3節火箭曾追至3分差距，惟前3節射入8分的「咖喱仔」，到第4節終於甦醒轟入14分，協助球隊拉開20分。火箭大勢已去，「咖喱仔」尾段向對手送出招牌「晚安」動作，最終勇士贏103比89，明日早上展開對木狼的西岸4強系列賽。

勇士後衞布迪希特是役表現神勇，全場三分波11射9中，寫下ＮＢＡ「搶7戰」三分球命中新高，豪取全場最高的33分，居里及及占美畢拿分獲22分及20分，火箭方面阿門湯臣取得全隊最高的24分。

東岸溜馬挫騎士拔頭籌 同日上演東岸4強Game1，溜馬全隊狂轟19球三分波，以121比112擊敗頭號種子騎士。明星控衞賀利貝頓光芒四射，交出22分及13次助攻「雙雙」成績，騎士方面主力米切爾轟入33分，生涯連續第8場Game1攻入「30＋」，超越米高佐敦成ＮＢＡ史上第一。