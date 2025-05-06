「實戰」經驗難能可貴 Zoe：最緊要識執生

「第12屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR），昨日由導師李德能率領一眾學員闖入旺角大球場，為東方對九龍城的港超聯進行評述。上半場負責數據統計分析的程卓楠（Zoe），表示直播相當考驗「執生能力」，盼吸收實習經驗繼續進步。

Zoe是役負責數據統計分析及球員訪問環節，首次挑戰主持崗位的她表示，「實戰經驗」令其臨場「執生」能力大為提升：「上半場尾段場波突然變到好緊湊，東方完半場前入咗一球後，九龍城極速追平，所以都擔心自己有啲亂，數據會有甩漏或者『食螺絲』，做主持臨場應變真係好緊要，好似頭先導演做手勢要我哋拖延時間，但理解錯咗個意思變成早咗收尾，好彩對直播冇太大影響，呢啲真係要臨場實戰，先有機會學到嘢。」

足球術語活學活用 Zoe又表示自己平時甚少有機會接觸足球，今次一課令她了解不少足球術語，更深刻感受到足球的魅力：「實習之前我本身唔太熟足球，我都特登睇番之前同學實習嘅片，參考下大家會用啲咩術語，例如幾射幾中呢類用字，上次文字實習睇過九龍城對北區，所以對九龍城嘅球員都有印象，嗰場好多入波好好睇，同今日呢場比較就各有各嘅精彩。」