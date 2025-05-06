JSR評述實踐所學 Derek：用信心搭夠

「第12屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）昨日上演直播實習最終章，由導師李德能夥拍學員為東方對九龍城的港超聯作評述工作，楊竣琋（Derek）與另外兩位學員為今屆JSR壓軸出場，Derek表示自己賽前落足心機預備，慶幸可以運用所學，憑着無比信心發揮出完成任務。

楊竣琋下半場擔任評述崗位，見證東方下半場連入兩球下以3比1擊敗九龍城，做足功課的Derek表示賽前已信心十足，慶幸預備的資料大派用場：「開波前已經預計有機會出現Dead Air，所以準備資料嘅時候，都專登去睇下兩邊球員背景資料，甚至佢哋嘅社交平台，等我可以喺比賽暫停嘅空檔作補充，例如頭先韋利安受傷，我知佢加盟之後同隊友拍過唔少IG片，好受球迷歡迎，去到呢啲位就可以攞番出嚟講，應付突發情況就用信心搭夠。」

搵定球員資料應付Dead Air 今場與另外兩位學員夥拍導師李德能講波，首次以評述員角度觀賽的Derek，形容兩隊戰意旺盛，令他評述時更加起勁：「我覺得兩隊都絞盡腦汁想贏波，東方作為爭標分子攞分欲望更大，所以就贏到波。今日場內場外自己嘅表現好滿意，起碼面對鏡頭有自信，可能好似啲球員做Gym咁，郁下手腳熱定身，我就每個球員都搵定背景資料，講波時個人都會Firm啲，有自信啲！」

圖、文：文嘉靖