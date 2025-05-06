巴科爾起孖東方挫九龍城

昨日另一場港超聯，東方於旺角大球場恭迎九龍城。主隊由小將李俊霆先開紀錄，加上巴科爾梅開二度，以3比1擊敗一度由楊朝景扳平的九龍城，全取3分後與榜首理文只有3分差距。

主隊派出馬高斯、顧斌及林衍廷控制中場，巴科爾和李俊霆於前場攻堅；九龍城由袁皓俊把守最後一關，楊朝景及封天詠負責側擊，支援卡朗數胡。東方初段採取主動，9分鐘，馬高斯傳中，巴科爾起腳柱邊出界。43分鐘，李俊霆接應顧斌傳中頂入，為球隊先開紀錄，但2分鐘後九龍城極速扳平，何瀧浩頭槌二傳，楊朝景門前撞成1比1完半場。

換邊後東方再有斬獲，57分鐘角球攻勢，由巴科爾頂成2比1，落後的九龍城調入辛尼及田中芳拓，力圖收復失地，東方隨後亦派出巴杜姆和馬希偉作牽制，踢至尾段，韋利安禁區內解圍期間，疑似犯手球，球證到場邊觀看VAR後，判罰12碼，巴科爾88分鐘操刀「埋齋」，最終東方贏3比1，有驚無險全取3分，繼續保住爭標希望。

盧比度：下半場調整有改善 東方主教練盧比度坦言上半場發揮欠順，幸而下半場調整後有改善，並解釋將馬希偉先列後備的原因：「Timmy冇乜問題，只係佢同其他主力踢咗好多場波覺得攰，所以安排佢休息，李俊霆嘅進步愈嚟愈明顯，值得多啲上陣機會。」

圖、文：鄧文滔