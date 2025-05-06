逼和冠忠南區爭霸形勢又生變 大埔失主導權

今季「中銀人壽香港超級聯賽」爭霸形勢又生變！昨日港超聯之一，大埔於大埔運動場對冠忠南區。「綠戰士」雖有加比爾先開記錄，惟下半場一度連失兩球，尾段由鍾偉強頭槌扳平，最終雙方踢成2比2。大埔未能全取3分，以1分落後榜首理文，失去爭冠主導權。

賽前排榜首的「綠戰士」是役強陣出擊，謝家榮把關，加比爾鎮守後防，帕特華維迪在中場校炮，盧卡斯復出與奇雲巴迪及馬卡雷拿攜手攻堅，惟伊高沙托尼及陳肇鈞不入名單。作客的南區受傷停困擾，正選僅起用基哥利、亞哥斯達及佐佐木周3名外援，兩名Ｕ22球員趙聡悟與容昊獲擔正機會。

佔主場之利的大埔2分鐘已先開記錄，加比爾接應李家豪罰球，力壓陳潤潼飛頂破網，之後戰況膠着，南區落後下搶回不少控球權，但始終未能製造有威脅埋門，39分鐘更差點再度失守，盧卡斯接應角球一頂中楣，但隨後他亦被罰推人在先，南區隨後收到壞消息，黎格爾傷出，要由史提芬彭利拿入替，大埔半場領先1球。

鍾偉強頭槌執番1分 易邊後大埔繼續施壓，希望盡早拉開比數，53分鐘，盧卡斯擺脫佐佐木周，殺入禁區起腳被伍瑋謙撲出。56分鐘奇雲巴迪傳中，盧卡斯心口控定施倒掛被救出，馬卡雷拿補射又中楣。形勢被動的南區於68分鐘意外扳平，杜國榆禁區內拉跌基哥利，球證直指12碼，「肥彭」操刀一針見血，南區追成1比1。南區再接再厲，82分鐘，佐佐木周罰球斬入禁區，黃浩然接應二傳近門頂入。餘下時間大埔發力狂追，90分鐘由後備入替的鍾偉強頭槌建功，最終兩隊踢成2比2，各得1分。

圖、文：李浚湣