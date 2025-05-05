「決一劍」憾負張家朗溫哥華站8強止步

花劍世界盃溫哥華站正賽上周六開打，以頭號種子出戰的香港「劍神」張家朗一路殺入8強，昨日對上意大利劍手Davide Filippi激戰至14比14，惟「決一劍」失手終以14比15憾負，連續3站賽事8強止步，無緣站上頒獎台，賽後他在社交媒體發文直言成績未達預期，不過不甘感覺能化為進步的推動力，盼在之後的團體賽爭佳績。

留言「團體繼續努力」 今站溫哥華世盃港隊男將有「世一」張家朗、梁千雨和崔浩然攜手闖入正賽。張家朗今站列為頭號種子出賽即展現強勢，連過3關殺入8強，與意大利劍手Davide Filippi爭晉級，雙方初段戰成6比6平手，惟不慎被對手連贏5劍拉開比數，不過首節完結前港將力追到8比11。次節兩人再度激戰至14：14，可惜對手在「決一劍」勝出。張家朗繼開羅站世盃、利馬大獎賽後，連續3站八強止步，無緣再度站上頒獎台。

「家朗」賽後在社交網發文表示：「今個賽季再一次8強止步，當然呢個唔係一個我期望嘅成績，只差一步就可以踏上頒獎台，但係正正都係因為呢一種想贏同不甘嘅感覺，推動我繼續進步，改善自己嘅短處之後仲有團體嘅比賽，繼續努力！」