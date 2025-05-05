威廉斯闖決賽同趙心童爭冠

昨日世界桌球錦標賽4強激戰，由「一哥」卓林普火併「黃金左手」威廉斯（圖）一役戰情可謂峰迴路轉，雙方在頭3節賽事中互有領先，更6度打成平手，完24局後威廉斯後上以13比11「反CUP」。至決勝節50歲的威廉斯保持佳態，最終贏17比14打入決賽，與淘汰奧蘇里雲的中國球手趙心童爭冠。

4強賽採取33局17勝制，卓林普於首節以5比3稍稍領先，小休後於次節再拿下頭兩局，拓展優勢至7:4。然而威廉斯發揮韌力連續3局「起迫」，並追成以8比8完成該節。3屆盟主威廉斯於第3節發力，9比10後一口氣連下3城反超前，以13比11進入決勝節。威廉斯保持勇態，於第31局把握卓林普開局早段打失黑波，成功以124比1清枱，總局數17比14報捷，晉級王者戰，火併28歲的趙心童。

８冠夢碎 「火箭」想移居中東 另邊廂，49歲的奧蘇里雲4強不敵趙心童後，8冠夢碎，賽後接受訪問時感覺意興闌珊：「我今年會離開英國搬到中東，看看情況如何吧，或者6個月後我會回來！」奧蘇里雲去年10月經「優秀人才入境計劃」移居香港，但未提及會到香港：「會在其他地方展開新生活，我會嘗試再打桌球，但未來事情會怎樣發展，我沒有概念。」