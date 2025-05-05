大勝港會理文首過「一哥癮」

至於昨午另一場港超聯，港會坐鎮香港足球會足球場，恭迎理文。結果「黃黑軍團」憑羅沙、泰法蘇尼、安尼亞及艾華頓各入1球，以4比0勝出，並以2分之差反壓大埔，今季第一次登上榜首，但踢多1場。

主隊有季後退役的費查上演「地獄主場」最終章，羅素及費利皮爾鎮守中路，史加利、里奧及關歷克在前線爭取入球；至於「黃黑軍團」，由余煒廉代替停賽的杜度，與泰法蘇尼扼守後防，胡晉銘、保利臣和黃威組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙攻堅。

上下半場各入2球 理文開賽後僅花7分鐘就打開紀錄，金旻奎右路傳中，羅沙力壓費利皮爾頂成1比0。16分鐘，客隊幾乎再入1球，黃威放過頭波，但安尼亞射高。37分鐘，保利臣開出角球，泰法蘇尼頂成2比0完半場。

主隊換邊後立即換入奧斯卡及林澔希，改善中後場活力，51分鐘幾乎追至較接近紀錄，泰法蘇尼跣腳倒地，但里奧單刀被陳嘉豪沒收。大難不死的理文，55分鐘再入1球，立花稜也送出直線，助攻安尼亞射成3比0。其後理文先後以鄭兆均及周子謙，繼續主導形勢，78分鐘，保利臣窄位抽射被費查救出。86分鐘，艾華頓為球隊埋齋，最終理文贏4比0，力壓大埔本季首度升上榜首，但踢多1場。

■圖、文：鄧文滔、文嘉靖