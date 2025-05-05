尾段打少個傑志險勝標準流浪

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，標準流浪在青衣運動場主場迎戰傑志。兩名主力明加索夫、陳俊樂傷愈復出的「藍鳥」，尾段雖有鐘樂安領紅，但仍憑迪美路夫一箭定江山，最終1球小勝流浪，聯賽兩連勝。

迪美路夫一腳搞掂 今場兩隊同樣屬於「風流波」，直至26分鐘傑志才有埋門，費蘭度罰球直射，被奧力斯擋出底線。流浪之後站穩陣腳，36分鐘比迪高前場搶得腳下球，直線傳給劉智樂，後者窄角度起腳斜出。2分鐘後劉智樂禁區內被鄧達思撞跌，球證起初直指12碼，但他在翻查VAR後更改判決，傑志逃過一劫，半場兩隊互交白卷入更衣室。

易邊後流浪繼續搶攻，可惜未能得手，反而在64分鐘，傑志陳傲軒落底橫傳，迪美路夫近門撞入，助球隊先開紀錄。

「藍鳥」之後換入養傷多時的明加索夫、陳俊樂及鐘樂安，惟在86分鐘，鐘樂安回防跣腳情急拉跌單刀的劉智樂，被球證出示紅牌罰離場。不過「藍鳥」十人迎戰下，後防未受太大考驗，最終維持贏流浪1比0。

■圖、文：李浚湣