HKJC JSR呈獻：港超聯激戰 東方迎擊九龍城

馬希偉 東方中場

今午「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地上演兩場賽事，其中東方坐鎮旺角大球場迎戰九龍城。東方上周在前列大戰憾負，遇上各項賽事5連敗的九龍城，勢將全力搶攻，冀一吐烏氣。（周一下午3時開賽）

上周在聯賽不敵理文的東方，今仗面對近況未如理想的九龍城，主教練盧比度（Chino）未敢鬆懈：「我哋上個月嘅表現都唔係特別好，冇乜本錢睇低人哋，加上九龍城戰術好明確，球員質素又有咁上下，絕對唔易啃，希望大家唔好畀上個禮拜場波影響心情，畀心機踢好場波。」陣容方面，黃梓浩已經復操，但亞歷斯祖繼續因傷缺陣。

李俊霆︰戰鬥到最後一刻 上場對理文取得1個入球的李俊霆，承認球隊爭標形勢處於被動，但他強調所有隊友仍鬥心十足：「雖然依家排緊第4，但我哋會戰鬥到最後一刻，因為大埔同理文都有機會失分，希望贏晒剩低幾場波，再衝番上去。」談到今場對手，「阿霆」預計九龍城將踢得較保守，表示球隊會保持耐性，利用轉邊製造空位。

九龍城自2月尾反勝傑志後，已連續5場賽事吞敗，面對聯賽排名被下游分子逼近，主教練陳銘剛承認面臨一定壓力，強調球隊正經歷蛻變階段，盼球迷給予時間以克服低潮：「球隊近排係進入咗低潮，成績上的確好難交代，但球隊經歷失利嘅同時，其實見到球員嘅進步，而職業球隊成長過程裏面，需要經歷調整期嘅挑戰同代價，先可以達到更高水平，希望球迷理解球隊努力，季尾畀更多空間去改進，我哋會盡力平衡成績同球迷嘅期望。」至於陣容方面，卡朗仍有傷在身，上陣成疑。

何瀧浩︰盼贏波走出低潮 目前位於聯賽榜第5的九龍城，今季3鬥東方錄得1和2負，中場何瀧浩表示球隊已認清防守問題所在，期望是役能成為球隊的轉捩點，盡早走出低潮：「我哋季初聯賽發揮比較平穩，但好多時攻守轉換太慢，當對手摸熟我哋嘅踢法之後，令到我哋落到場踢陣地戰會比較輸蝕。東方好識用角球戰術，有唔少擅頂嘅球員，死球防守方面我哋都要特別集中，希望呢場可以成為球隊轉捩點，穩住中游嘅位置去到尾。」

巴科爾 東方箭頭 許嘉樂 九龍城翼鋒 韋利安 九龍城後衞