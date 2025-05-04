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奧蘇世錦賽8冠夢碎
桌球世錦賽4強，49歲的奧蘇里雲與中國趙心童正面交鋒。首節二人打成4比4，進入第2階段時，奧蘇頻頻失準，反觀趙心童愈打愈有連贏8局，拋離至12比4，最後一節「火箭」落力收窄局數，惟趙心童再次「起迫」，終以17比7勝出，令奧蘇里雲爭取世錦賽8冠夢碎。
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