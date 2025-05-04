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世界女排香港站5．7賣飛
（李章杰攝）
今屆「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」首度移師至啟德體藝館舉行，將於6月18至22日進行一連5日賽事。昨日賽會舉辦記者會，中國名將惠若琪、楊珺菁，日本的木村沙織及泰國的保琳婕都有亮相（圖）。香港站門票將於周三（7日）起由快達票公開發售，售價由港幣200至1,800元不等。
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