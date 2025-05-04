on.cc東網直播 費查「地獄」把關最終章港會撼理文求創驚喜

港會門將 費查

今日「中銀人壽香港超級聯賽」連場激鬥，其中港會坐鎮香港足球會足球場恭迎理文。「黃黑軍團」為保持爭奪聯賽冠軍的希望，勢必全力數胡，但今仗為季後退役的港會門將費查「地獄主場」最終章，將士用命下隨時炮製驚喜。（on.cc東網周日下午4時30分直播；港台電視32晚上10時播映）

港會上場聯賽遭傑志反勝，各項賽事近7場錄得1和6負，今仗再面對爭標分子理文，主教練谷卓斯指可能會派出部分年輕球員上陣，為來季作準備：「嚟緊我哋會進一步年輕化，畀多啲本地球員落場，今季見到陳浩嘉、林澔希同黃琛喆等人有唔錯表現，所以呢場可能繼續試吓班仔，為下季做準備。」

谷卓斯籲球員放開懷抱 談到今場對手，谷卓斯預計理文為繼續追趕大埔，今仗將不斷搶攻，呼籲球員放開懷抱，盡力為「黃黑軍團」製造麻煩：「理文一定要贏，先可以保住爭冠希望，壓力應該喺晒佢哋度，而且呢場係我哋今季最後一次主場出擊，希望球員盡力表現自己，我覺得只要大家開局即刻保持集中，係有能力令佢哋踢得辛苦啲。」值得一提，門將費查日前宣布在今季後退役，是役將最後一次代表港會在「地獄主場」上陣。

盃賽失冠 周子謙︰繼續追榜首 至於理文方面，上周中（1日）於「賽馬會菁英盃」決賽吞掉冠忠南區「4蛋」落敗，繼年初的「高級組銀牌」後再與冠軍擦身而過，後衞周子謙（Tim）坦言對賽果感到失望，認為上仗發揮未如理想，盼球隊能盡快收拾心情，繼續追趕聯賽榜首：「上場早段把握唔到機會，後面又出現啲失誤，始終對手想贏『菁英盃』嘅決心好大，亦都踢得比我哋好，對於自己嘅臨場發揮係幾失望。雖然失落『菁英盃』，但希望我哋會喺聯賽繼續連贏落去，繼續畀壓力大埔，我相信我哋有實力去贏聯賽冠軍。」

是役作客包尾的港會，Tim表示球隊不能因而掉以輕心，仍要留意對手的反擊，避免重蹈覆轍：「港會今季多咗嘗試地面組織，防守夠硬淨反擊又快，個踢法有啲似南區，所以我哋都要小心提防，絕對唔可以因為聯賽贏幾場就放鬆，繼續畀足十成集中力，嚟緊每一場都要咬住去踢。」陣容方面，杜度因累積5面黃牌要停賽 。

理文中堅 李毅凱