體育

列迪姬復出一樣咁快

美國「女水怪」列迪姬自去年奧運後一直休息，周四於佛羅里達州舉行的「TYR Pro Swim Series」系列賽強勢復出，風采依然，游出15分24秒51，贏得1500米自由泳預賽，兼創下個人歷來此項第2快時間，她同時包攬女子1500米前22個最快時間，認真誇張。
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