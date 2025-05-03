美國「女水怪」列迪姬自去年奧運後一直休息，周四於佛羅里達州舉行的「TYR Pro Swim Series」系列賽強勢復出，風采依然，游出15分24秒51，贏得1500米自由泳預賽，兼創下個人歷來此項第2快時間，她同時包攬女子1500米前22個最快時間，認真誇張。