體育

歌莉嘉芙闖馬德里決賽
美國網壇1姐歌莉嘉芙（圖），周四出戰馬德里大師賽女單4強，直落兩盤6比1淘汰世界2姐「泥地女王」施華德，打入決賽，將與「世一」莎芭蘭嘉爭后冠，後者於另一場準決賽，以6比3及7比5擊敗烏克蘭好手絲維杜蓮娜，力爭第3次在馬德里捧盃。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者