歌莉嘉芙闖馬德里決賽

美國網壇1姐歌莉嘉芙（圖），周四出戰馬德里大師賽女單4強，直落兩盤6比1淘汰世界2姐「泥地女王」施華德，打入決賽，將與「世一」莎芭蘭嘉爭后冠，後者於另一場準決賽，以6比3及7比5擊敗烏克蘭好手絲維杜蓮娜，力爭第3次在馬德里捧盃。