費查季後退役周日演主場最終章

於2023年對晉峰的港超聯賽，補時攻入1球倒掛成為一時佳話，並當選2022至2023球季「最受球迷歡迎球星」及「年度最佳金球」的港會門將費查（Freddie），昨日向本報記者透露季後退役，明日對理文的聯賽，將是其最後一次代表港會於主場上陣。

正職為物業投資管理公司ＣＥＯ的費查，今季演出依舊穩健，突宣布退役難免令球迷意外：「我已經喺港會踢咗12年，依家工作愈嚟愈繁重，又要花時間照顧屋企人，未必踢到最好表現畀球迷睇，所以都係時候退役。」

倒掛金球「呢世都記住」 談到費查最為球迷深刻的片段，自然數到2023年港會對晉峰的聯賽，他補時6分鐘倒掛為球隊追平，更勇奪當季「年度最佳金球」及「最受球迷歡迎球星」，他對此記憶猶新：「冇人估到門將可以攞『最佳金球』，我一世都會記住，呢球波令更多球迷識我，第時如果有小朋友，都會同佢分享呢段經歷！」

港會明日坐鎮「地獄主場」對理文，Freddie最後一次代表港會於主場出擊，他朌望球迷踴躍入場支持：「到時我應該好忙，會盡力救出每一球，多謝大家畀咗咁好嘅回憶我！」■鄧文滔報道