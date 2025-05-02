木狼高拔爆發湖人一輪遊

ＮＢＡ季後賽首圈激戰繼續上演，背水一戰的湖人昨日主場迎戰木狼，客隊中鋒高拔爆發狂取27分、24籃板「超級雙雙」，率領木狼以103比96力挫湖人，以總場數4比1突入次圈，湖人勒邦占士和當錫的巨星組合終以「一輪遊」作結。至於火箭同日以131比116成功捍衞主場得以「續命」，G6將於周六（3日）回到勇士主場開戰。

湖人缺乏中鋒戰力問題明顯，木狼G5再強攻內線，「法國高塔」高拔上半場稱霸顏色地帶貢獻15分8籃板，儘管全隊外圍命中率不佳，加上湖人當錫勇戰受傷要暫時退下火線，木狼仍領先59比49進入下半場。轉邊後當錫帶傷歸隊，無視傷勢單節獨得13分，助湖人一度反超前。惟湖人始終未能找到方法限制高拔，「對位」的芬尼史密夫更犯滿離場。末段湖人以勒邦占士和里夫斯單打高拔依然未見成效，木狼終場以7分優勢笑納勝利。

G5贏勇士火箭「續命」 另邊廂，勇士雖在G4贏波率先叫胡，但今仗G5作客火箭首節意外落後16分之多，第3節更輸30分以上，權衡之下勇士提早派副選應戰，最終以116比131不敵對手，火箭改寫系列賽場數2比3「續命」。