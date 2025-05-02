自稱「冇態」奧蘇照闖4強

自稱不在狀態的奧蘇里雲周三在世界桌球錦標賽，以13比9淘汰中國的斯佳輝，昂然躋身4強，距離爭取紀錄性的第8冠又近一步。

同趙心童爭入決賽 49歲的奧蘇里雲自一月出戰冠軍聯賽後，整整三個月避戰，直至在克魯斯堡劇院上演的世錦賽才回歸賽場，這位前世界「一哥」即使聲稱狀態麻麻，但仍低調中顯出霸氣，今仗面對近年冒起的中國球斯佳輝，在首節已領先10比6，雖然曾於2023年躋身4強的斯佳輝一度追近至9比11，然而奧蘇里雲在第23局憑着精彩的「長枱紅球」，令他打出一桿74度奠勝。「火箭」4強將面對再戰職壇的中國天才球手趙心童。

已經7奪世界冠軍的奧蘇里雲賽後表示︰「我正在努力拚搏，今天我的球桿要進行一些調整，換了一個新套圈及tip頭；我打得很差，球桿也很差，作為一個桌球員，這個是最差的情況。」擁有紀錄性41個排名賽的奧蘇里雲補充︰「其實是斯佳輝打得不好，才讓我過關，我又一次遇上幸運，我已盡力，堅持到現在。」