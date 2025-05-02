告別香港東方梁嘉顯：回憶永世難忘

梁嘉顯（Marco）2019年9月以19歲之齡加盟香港東方，此後成為球隊重點培訓球員，2023年隨隊贏得東南亞職業籃球聯賽（ABL）冠軍，之後2024年勇奪甲一聯賽總冠軍。效力球隊6年期間，梁嘉顯亦代表香港參加2023年FIBA亞洲盃預選賽及2025年的FIBA亞洲盃資格賽。Marco在社交平台發文告別球會，表示體驗過職業球員的生活，獲得挑戰海外的機會，從中「面對技術體能經驗種種挑戰，反省自己身為職業球員之不足」。