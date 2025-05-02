告別香港東方梁嘉顯：回憶永世難忘
香港東方昨日宣布，效力球隊6年的得分後衞梁嘉顯離隊（圖），這位25歲港隊成員同日發告別信感謝團隊，盡表不捨之情。
梁嘉顯（Marco）2019年9月以19歲之齡加盟香港東方，此後成為球隊重點培訓球員，2023年隨隊贏得東南亞職業籃球聯賽（ABL）冠軍，之後2024年勇奪甲一聯賽總冠軍。效力球隊6年期間，梁嘉顯亦代表香港參加2023年FIBA亞洲盃預選賽及2025年的FIBA亞洲盃資格賽。Marco在社交平台發文告別球會，表示體驗過職業球員的生活，獲得挑戰海外的機會，從中「面對技術體能經驗種種挑戰，反省自己身為職業球員之不足」。
感謝隊友「齊上齊落」
香港東方去年兼顧3條戰線，梁嘉顯坦言密賽程和訓練曾質疑「點解要咁辛苦」，慶幸身邊有隊友一直陪伴，並感謝由19歲加盟至25歲成家立室，球隊見證自己成長及隊友「齊上齊落」：「可以同一班香港最頂尖嘅球員成為友誼深厚嘅朋友兄弟，寶貴嘅回憶永世難忘。」余樂詩報道
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