D.Rose見粉絲：香港細路好幸福

ＮＢＡ名將戴歷羅斯（D.Rose），相隔12年再度訪港，昨日於灣仔修頓場館出席見面會，與球迷分享ＮＢＡ生涯重要時刻，更親自落場和球迷大鬥球技。D.Rose表示香港年輕球員能在室內場打波相當幸運，寄語他們珍惜機會。

攜妻兒入主題公園歎中菜 戴歷羅斯2008年球季於公牛出道，2011年以22歲之齡成為ＮＢＡ史上最年輕ＭＶＰ，惟之後受傷患困擾，去年9月宣布退役。今次是D.Rose自2013年後再度訪港，並專程帶同愛妻Layla和兒子London去主題公園遊玩。他總結今次亞洲之旅：「很開心，我喜歡這裏的文化，我不是foodie，但我都去了一些餐廳，今晚會再試試中餐。當然我也有逛街，收到很多禮物，收到很美的畫。」

D.Rose昨早出席活動與小朋友練球，他直言：「香港年輕人比我幸運，可以在室內場練波，我小時候沒這些機會，希望這裏的小朋友珍惜，努力追夢。」他又表示退役後希望培育下一代：「我希望回饋社會、分享愛，我在籃球場上付出所有，沒有任何遺憾。」

戴歷羅斯見面會吸引大批球迷坐爆修頓，當中球迷Jiro早於中午12時已到修頓，晚上6時進場的他表示雖已購買ＶＩＰ門票，但由於不設劃位，故不惜提前排隊「霸靚位」。圖/文：李章杰、余樂詩