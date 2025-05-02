傑志公開訓練×交流日 顏卓彬：更需要球迷支持

本季港超聯已踏入尾聲，傑志昨日在賽馬會傑志中心舉行「公開訓練×球迷交流日」，「藍鳥」今季很大機會「4大皆空」，中場顏卓彬受訪時直言需要球迷支持，認為活動相當正面，同時又透露自己季後便完約，不排除北上發展。

傑志今季在所有盃賽已經出局，聯賽亦僅列第4，極可能近15年來首次面臨「4大皆空」，雖然成績未如預期，但「藍鳥」昨日仍舉行公開訓練、膳房午餐聚會及球迷友誼賽，以答謝球迷支持。中場顏卓彬認為活動對球隊十分重要：「傑志好耐冇試過經歷重整期，所以無論場內或場外更需要球迷支持，呢次有機會令我哋可以長時間同球迷接觸，我覺得係好事。」

季尾約滿不排除外闖 「藍鳥」目前仍剩下3場聯賽，「彬仔」強調會全力以赴：「我哋會盡快踢番應有嘅水準，希望球迷畀啲耐性。雖然下季好多未知數，但同呢班隊友夾咗成季，最後幾場都想好好享受，有個好嘅結局。」「彬仔」又提到自己約滿在即，惟暫時未確定未來去向：「始終喺傑志長大，首選一定想留隊，仲等緊球會同我傾。其實之前一直都有內地球會邀請加盟，但同傑志有約，所以冇理，想專注番表現。嚟緊可能會持一個開放態度，睇吓外邊有冇其他挑戰。」圖、文：李浚湣