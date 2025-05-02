參與直播認人充滿挑戰黃智澄：轉數要夠快

「第11屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）昨日踩入旺角大球場，參與直播理文對冠忠南區的「賽馬會菁英盃」決賽。其中擔任評述員的黃智澄（Joden），直言認人最困難，又指這個崗位轉數一定要夠快。

Yoyo親身採訪Sohgo感榮幸 有份參與「菁英盃」決賽直播工作的黃智澄，是日負責評述上半場戰況，他隨後接受訪問，透露自己賽前做足功課：「唔可以話太熟本地波，但自己修讀體育，所以都有留意香港足球，當然賽前都有睇番兩隊前幾場嘅比賽精華，以及近期新聞。」首次擔任評述員，Joden自評表現值7分：「扣嗰3分係可以準備得更好，同唔好認錯人，始終屏幕比較細，較難睇個號碼，認人有難度。」

Joden亦有感而發，認為要成為一個稱職評述員，「轉數」相當重要：「因為鏡頭會突然捕捉一啲突發嘢，個腦轉唔切就反應唔到！」

至於同樣參與直播工作的女學員何穎瑤 （Yoyo），昨日肩負訪問「U22星中之星」、南區中場趙聡悟的重任，她直言感到興奮兼榮幸：「觀眾平時好遠睇運動員，做記者可以咁近距離做訪問，真係機會難得。加上睇完Sohgo呢場咁精彩表現，覺得企喺佢隔籬好榮幸！」

此外，Yoyo續指有過擔任上半場數據統計員的經驗，令自己在賽後訪問時表現更佳：「今次對住鏡頭心情輕鬆啲，比較冇咁緊張。不過自己都有少少失誤，因為講過話唔好畀球員揸住支咪講嘢，但嗰吓嚟唔切反應。」■■圖、文：李浚湣