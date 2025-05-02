逾3千人入場4蛋挫理文 冠忠南區捧賽馬會菁英盃

昨日於旺角大球場上演的「賽馬會菁英盃」決賽，理文與冠忠南區重演兩年前決賽翻版。結果南區在3,072位球迷見證下，憑亞哥斯達、史提芬彭利拿、基斯及趙聡悟各入1球，以4比0擊敗對手，繼2022至23球季再次高舉獎盃。

「黃黑軍團」派出潘尚希、周子謙及羅焯熙3名Ｕ22擔正，保利臣和黃威支援安尼亞、羅沙及艾華頓攻堅；南區方面，3位出任正選的Ｕ22球員為顏翱天、趙聡悟及容昊。理文初段較為主動，12分鐘，羅沙頭槌攻門被顏翱天擋出底線，惟南區由25分鐘起，10分鐘內連入3球，先是基斯助攻亞哥斯達近門打開紀錄，32分鐘，杜度解圍省中亞哥斯達彈後，「肥彭」推過潘尚希後冷靜射入，南區得勢不饒人，3分鐘後，亞哥斯達傳中，基斯頭槌頂成3比0。理文傾力反撲，40分鐘，艾華頓開出角球，泰法蘇尼頭槌中楣，南區半場領先3比0。

理文於55分鐘變陣，以保連奴入替安尼亞，南區則大踢反擊足球，59分鐘，趙聡悟壓入禁區射斜，8分鐘後，佐佐木周傳入中路，趙聡悟射成4比0。理文大勢已去，82分鐘周子謙轉身抽射，被翟廷峯護空門，結果南區贏4比0完場，成為今屆「菁英盃」盟主。

昨日倒戈建功的南區中場亞哥斯達（Jony），認為球隊展現出強烈爭勝心，對於在關鍵一戰「開齋」感到高興，同時透露來季將繼續留港落班：「今場成隊90分鐘都搏到盡晒，班仔交足功課，我都戥佢哋開心，畀大家見到南區團火，呢個係贏波關鍵，我哋絕對值得捧盃。」Jony坦言對攻破舊東家大門並無特別感受，只希望好好享受得來不易的勝利。

李文恩：對手決心更大 理文昨日於決賽飲恨，賽後會長李文恩受訪時表示，落敗主因是對手決心更大：「今日運氣係差少少，一直追唔番，之後再畀人打反擊，加上又有啲犯錯，足球就係咁。不過人哋決心大過我哋，絕對值得贏，只係我哋入唔到波比較難睇。」「李生」不忘透露道來季組軍方針：「搵球員會將經驗同年紀平衡，避免簽年紀過大嘅外援，好似今季夏馬特嚟到都已經34歲。」圖/文：鄧文滔、文嘉靖