力爭U22星中之星 周子謙︰壓力化為動力

今晚「賽馬會菁英盃」除決出冠軍誰屬，並同時頒發「U22星中之星」，分別被選為理文及冠忠南區「最佳U22球員」的周子謙（Tim）及趙聡悟（Sohgo）有機會獲獎，他們俱希望發揮應有水準，助球隊奪標。

趙聡悟盼「雙喜臨門」 Tim今季從港會轉投理文，他指效力大球會之後，壓力較以前大，慶幸自己在教練指導下不斷成長。展望決賽，Tim承認對此感到緊張，但有信心能調整心態，踢出好表現：「我想攞到『U22星中之星』啦，但最緊要係幫球隊爭冠軍，加上之前傷咗踢唔到『高級組銀牌』決賽，所以今次好想幫球隊攞番個盃，自然會緊張啲，但我哋會調整到心情，將壓力轉化為動力。」

另一邊廂，連續兩季從傑志外借加盟南區的Sohgo，期盼決賽期間能盡情發揮所長，為球隊作貢獻：「呢兩季喺南區，我比以前踢得更有侵略性，單對單等技巧都有進步，希望決賽嗰陣可以將學到嘅嘢發揮番出嚟，攞晒『菁英盃』冠軍同『U22星中之星』！」

Sohgo曾於2020年協助傑志贏得「菁英盃」冠軍，他認為如果今次能為南區奪冠，意義非常特別：「雖然上次幫傑志攞咗冠軍，但我淨係喺決賽後備出嚟踢咗一陣，而我今季有唔少上陣機會，參與度大好多，所以呢個冠軍對我有好大意義。」