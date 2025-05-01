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on.cc東網直播 HKJCJSR呈獻：賽馬會菁英盃終極戰

理文門將 潘尚希 理文門將 潘尚希
理文門將 潘尚希
今日「賽馬會菁英盃」在旺角大球場舉行決賽，由理文硬撼冠忠南區。「黃黑軍團」近況理想，今仗必定全力出擊，爭取奪得今季首冠兼報兩年前決賽一敗之仇，但冠忠南區面對強隊偶有佳作，有力重溫捧盃美夢。（周四下午5時30分開賽）
理文上場聯賽以2比1擊敗東方，升上次席兼各項賽事錄得4連勝，暫代主教練朱兆基形容近期隊內氣氛達到巔峰：「今年球隊經歷唔少挑戰，過咗對大埔到同東方呢兩關之後，Feel到士氣係今季最旺盛嘅階段，依家球隊處於衝冠嘅關頭，無論盃賽定聯賽都好，每場勝利對成隊波都好緊要，希望保持呢個信念迎接決賽。」今季兩軍4次交手理文錄2勝1和1負，朱兆基指對手相當擅長死球戰術，因此球隊會運用更細緻的防守策略制衡對方。
潘尚希︰盼掌握主導權
在「菁英盃」4強，理文憑互射12碼淘汰大埔，把守最後一關的潘尚希（Cyrus）功不可沒。這位18歲年輕門將今仗有望首次在職業賽場的決賽擔正，Cyrus表示會把壓力化為動力，爭取盡早打開紀錄：「依家我哋人腳比較齊整，希望掌握主導權，隊友早啲開紀錄，同埋今場係五五波，自己一定有啲壓力，但會盡量放鬆心情嚟踢，我相信球隊有能力捧盃。」
至於冠忠南區方面，領隊貝可泓（Calvin）表示對手近況理想，今仗定必困難重重，盼把握對方有聯賽後顧，衝擊冠軍：「理文依家有機會爭聯賽，可能令佢哋分心，希望大家專注踢好呢場，唔好咁易犯規，始終兩隊都好熟悉對方嘅踢法，所以死球等細節位係決定勝負嘅關鍵。」進攻方面，Calvin指稱球隊組織力近期有改善，期望球員做好最後一腳，爭取入球。
顏翱天︰先做好防守
4強勇救巴杜姆12碼，助球隊再度殺入「菁英盃」決賽的顏翱天（Sky），盼先做好防守，助球隊相隔兩年再次奪冠：「雖然今場係我職業生涯第1次踢決賽，但牌面上冇理文咁強，所以唔太緊張，不過大家唔會未踢先投降，會努力限制艾華頓、安尼亞同黃威等人，令佢哋踢得辛苦啲。」
理文Ｕ22 羅焯熙理文Ｕ22 羅焯熙
理文Ｕ22 羅焯熙
冠忠南區門將 顏翱天冠忠南區門將 顏翱天
冠忠南區門將 顏翱天
冠忠南區中場 容昊冠忠南區中場 容昊
冠忠南區中場 容昊
理文右閘 周子謙理文右閘 周子謙
理文右閘 周子謙
冠忠南區前鋒 游卓峰冠忠南區前鋒 游卓峰
冠忠南區前鋒 游卓峰
理文中場 鄧筵霑理文中場 鄧筵霑
理文中場 鄧筵霑
冠忠南區右閘 陳潤潼冠忠南區右閘 陳潤潼
冠忠南區右閘 陳潤潼
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