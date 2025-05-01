on.cc東網直播 HKJCJSR呈獻：賽馬會菁英盃終極戰

理文門將 潘尚希

今日「賽馬會菁英盃」在旺角大球場舉行決賽，由理文硬撼冠忠南區。「黃黑軍團」近況理想，今仗必定全力出擊，爭取奪得今季首冠兼報兩年前決賽一敗之仇，但冠忠南區面對強隊偶有佳作，有力重溫捧盃美夢。（周四下午5時30分開賽）

理文上場聯賽以2比1擊敗東方，升上次席兼各項賽事錄得4連勝，暫代主教練朱兆基形容近期隊內氣氛達到巔峰：「今年球隊經歷唔少挑戰，過咗對大埔到同東方呢兩關之後，Feel到士氣係今季最旺盛嘅階段，依家球隊處於衝冠嘅關頭，無論盃賽定聯賽都好，每場勝利對成隊波都好緊要，希望保持呢個信念迎接決賽。」今季兩軍4次交手理文錄2勝1和1負，朱兆基指對手相當擅長死球戰術，因此球隊會運用更細緻的防守策略制衡對方。

潘尚希︰盼掌握主導權 在「菁英盃」4強，理文憑互射12碼淘汰大埔，把守最後一關的潘尚希（Cyrus）功不可沒。這位18歲年輕門將今仗有望首次在職業賽場的決賽擔正，Cyrus表示會把壓力化為動力，爭取盡早打開紀錄：「依家我哋人腳比較齊整，希望掌握主導權，隊友早啲開紀錄，同埋今場係五五波，自己一定有啲壓力，但會盡量放鬆心情嚟踢，我相信球隊有能力捧盃。」

至於冠忠南區方面，領隊貝可泓（Calvin）表示對手近況理想，今仗定必困難重重，盼把握對方有聯賽後顧，衝擊冠軍：「理文依家有機會爭聯賽，可能令佢哋分心，希望大家專注踢好呢場，唔好咁易犯規，始終兩隊都好熟悉對方嘅踢法，所以死球等細節位係決定勝負嘅關鍵。」進攻方面，Calvin指稱球隊組織力近期有改善，期望球員做好最後一腳，爭取入球。

顏翱天︰先做好防守 4強勇救巴杜姆12碼，助球隊再度殺入「菁英盃」決賽的顏翱天（Sky），盼先做好防守，助球隊相隔兩年再次奪冠：「雖然今場係我職業生涯第1次踢決賽，但牌面上冇理文咁強，所以唔太緊張，不過大家唔會未踢先投降，會努力限制艾華頓、安尼亞同黃威等人，令佢哋踢得辛苦啲。」

理文Ｕ22 羅焯熙 冠忠南區門將 顏翱天 冠忠南區中場 容昊 理文右閘 周子謙 冠忠南區前鋒 游卓峰 理文中場 鄧筵霑 冠忠南區右閘 陳潤潼