李祉均趁休假參與慈善跑

被喻為旗艦跑的Wings for Life World Run實體賽事，分別在奧地利、克羅地亞、德國、波蘭、斯洛文尼亞、瑞士及荷蘭舉行。未能前往這7個國家參賽的朋友，亦可透過官方手機APP參賽，與香港女籃代表李祉均一同參與這項全球獨一無二、沒有終點的跑步比賽，為不能跑的人而跑。

Wings for Life World Run周日晚起步 市民可透過官方手機APP，5月4日晚上7時在灣仔海濱長廊一同起步，費用133港元（美金17元），全數撥捐Wings for Life脊髓損傷研究基金會，幫助有需要人士。跑手亦可選擇自定路線，只要準時於當日晚上7點開啟活動手機APP，便可與全球選手同步起跑。

正征戰中國女子籃球聯賽（WCBA）的李祉均表示：「我去年亦有參與賽事，在完成WCBA賽事以及亞洲盃東亞區資格賽後，暫時在港休息，所以能趁空檔參與這項有意義的賽事，實在難得，希望喜歡跑步的朋友把握機會報名。」