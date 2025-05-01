創歷史！貝俊龍ILCA 7封王

貝俊龍首次亮相世界盃級別賽事的Medal Race，整周表現出色，最後一天以高達23分的領先優勢進入決賽，最終在獎牌賽中取得第4名，更以總分48分，力壓新西蘭好手Thomas Saunders和荷蘭的Duko Bos，成功企上最高頒獎台。

貝俊龍賽後表示：「今天其實非常輕鬆，因為我已經確定奪冠，所以就抱着享受比賽的心情來參加人生中首場世界系列賽的Medal Race。今天風勢很強，特別適合Hiking，尤其在順風段更是一直在衝浪，真的很過癮！」「這裏是非常高水平的隊伍，能夠跟世界頂尖選手同場競技，是很難得的經歷及體驗。這一周主要是離岸風，變化多端，但我感覺自己能夠很好地掌握水面的壓力和風向，整體心態也很平穩，保持耐心一直等待機會。這種感覺很棒。」