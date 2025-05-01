梅利狂轟43分金塊擊沉快艇

昨日ＮＢＡ西岸季後賽，金塊憑梅利狂轟43分，主場以131比115擊敗快艇，系列賽領先3比2。同日溜馬加時以119比118險勝公鹿，總場數4比1淘汰對手闖入東岸4強。

梅利今場表現突出，首節已有10分進帳，半場攻入19分，助金塊領先67比59。第3節金塊得勢不饒人，打出32比24攻勢，令快艇回天乏力，金塊主場贏131比115取得關鍵勝仗。是役狂轟43分的梅利手感火燙，包括射入8個三分球，季後賽第6次得分40＋，拍檔祖錫食出「大三元」13分、10個籃板及12次助攻，上仗因傷缺陣的韋斯布克復出，後備落場攻入21分，艾朗哥頓亦有23分進帳。快艇方面李安納交出20分、9個籃板及11次助攻的「準三雙」數據，中鋒Ivica Zubac取得27分，惟另一主將占士夏登上陣35分鐘僅獲11分，未能助快艇逃過輸波厄運。

G5演逆轉 溜馬淘汰公鹿 同日東岸焦點，溜馬於Game 5主場鬥公鹿，首節公鹿大幅領先30比13，但溜馬次節展開反撲，半場追至41比47，兩隊之後爭持激烈，4節過後打成103平手，要加時續戰，公鹿最後40秒仍有7分優勢，惟此時賀利貝頓博得「and1」，加上上籃得手攻入關鍵5分，溜馬終以119比118逆轉對手，總場數以4比1淘汰公鹿，晉級4強。

賀利貝頓全場取得26分、9次助攻及5個籃板，成溜馬贏波功臣，公鹿雖有「字母哥」安迪杜甘普貢獻「超級三雙」30分、20個籃板及13次助攻，加利特倫特更轟入全場最高33分，惟同時出現兩次關鍵失誤，終令球隊提早出局。