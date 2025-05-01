喇沙書院 燃起精神創奇迹

喇沙書院去年以挑戰者身份出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，最終擊敗兩隊精英賽8強隊伍，收穫季軍，相當熱血。今年球隊得分主力翟晉德已經畢業，由林曉樂擔任隊長帶領球隊 ，期待他們燃起「喇沙精神」，再創奇迹。

教練李希賢盼球員累積經驗 正值換血期的喇沙，今年於港九區D1學界籃球賽取得3勝2負，最終無緣8強，連續兩年失落精英賽資格。喇沙於學界賽以12分差距不敵亞軍拔萃男書院，兩隊於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」再度碰頭，在僅有的兩節時間一決高下。喇沙主教練李希賢表示：「球隊現時處於交接期，今屆只得一個『大A』參賽，其餘球員幾乎都是2008年出生。相反對手可能會有重讀生，我們球員在身型及經驗難免有點輸蝕。」

雖然喇沙人腳較為緊絀，但「Paul Sir」表示球隊一定會盡力應戰，期望透過賽事為下年學界賽作準備：「學界賽對男拔一戰，其實我們打得不錯，前3節都能戰成平手，可惜最後一節體力下降太多致敗，最終未能出線。港九區合併後，對手實力比以前強，所以我們希望透過Panasonic學界籃球邀請賽累積經驗，為未來做準備。」