體育

蘇迪曼盃港隊連敗無緣晉級

在中國廈門舉行的蘇迪曼盃羽毛球混合團體錦標賽，昨日上演小組次輪賽事，上屆銅牌得主日本以5比0擊敗法國，兩連勝昂然出線，至於港隊於A組先後不敵泰國和中國，無緣晉級，今日小組煞科戰火併阿爾及利亞。
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