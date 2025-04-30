4月30日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月30日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
蘇迪曼盃港隊連敗無緣晉級
在中國廈門舉行的蘇迪曼盃羽毛球混合團體錦標賽，昨日上演小組次輪賽事，上屆銅牌得主日本以5比0擊敗法國，兩連勝昂然出線，至於港隊於A組先後不敵泰國和中國，無緣晉級，今日小組煞科戰火併阿爾及利亞。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250430-0430_00286_048/蘇迪曼盃港隊連敗無緣晉級
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc