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奧蘇23次闖世錦賽8強創歷史
「火箭」奧蘇里雲周一於桌球世錦賽瘋狂「起迫」，打出10桿50+，以局數13比4淘汰中國的龐俊旭，生涯第23次在克魯斯堡劇院躋身8強，再次打破自己保持的紀錄，「火箭」與另一中國球手斯佳輝爭入4強。至於中國1哥丁俊暉則以4比13不敵前世界冠軍比素，16強止步爭標夢碎。
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