九龍真光中學轉守為攻最煞食

九龍真光中學由效力女甲福建的舊生冼美嘉擔任教練，隊長兼小前鋒謝芷晴為港青代表，球隊每周訓練4至5課，整體表現有極大進步，本學年學界D1賽擊敗寶覺中學打入4強，獲得精英賽資格。九真曾於2019至20度晉級學界賽4強，惟該年精英賽最後因疫情取消，今年球隊終於首次踏足精英賽舞台，並以8強完成，成績亮麗。

好好享受每一場比賽

球隊將於「Panasonic學界籃球邀請賽」重遇學界8強對手寶覺，以及精英賽小組賽對手中華基督教青年會中學，勢演激戰。教練冼美嘉充滿信心表示：「九龍真光女籃的強項是防守轉快攻，而且防守陣形多變化，球員執行力亦頗強。學界賽至今，球隊都打出團結及拚搏精神，希望球員們在今次Panasonic學界籃球邀請賽能夠好好享受當中，盡力打好每一場比賽，爭取晉級。」隊長謝芷晴雖未能出戰，賽前亦激勵隊友，盼打出最強鬥志：「希望師妹們能夠繼續努力，打出鬥志，面對不同比賽及對手都能無所畏懼，突破自我。」