雙星合轟65分照輸 湖人陷出局邊緣

NBA季後賽首圈木狼與湖人昨日上演Game 4，湖人雙星當錫和勒邦占士分別攻入38分和27分，惟木狼有「蟻人」安東尼艾華士狂轟全場最高的43分，「紫金軍團」終以113比116見負，總場數落後到1比3，陷入出局邊緣。

湖人上半場「大帝」勒邦占士和當錫火力全開，合轟43分包括5記三分彈，不過木狼亦不示弱，屢次憑蘭度和艾華士單打得分緊咬比數，木狼以61比58領先進入下半場。雖然第3節湖人發力一度領先12分，但決勝節「蟻人」搏到盡無人能擋，率木狼打出一段14比3攻勢，最終以3分之差獲勝，總場數領先3比1，意味周四（5月1）上演的G5將成湖人生死戰。

球證漏判益紐約人「叫胡」 至於其他東岸G4，紐約人對活塞一戰，活塞射手小夏達威在完場前最後1秒起手三分波，過程中遭紐約人祖殊赫特碰撞射失，球證卻未有吹罰。賽後球證檢視後承認漏判，惟賽果已無法更改，紐約人作客以94比93帶走勝利，總場數領先3比1。