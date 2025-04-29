睽違12年羅斯5．1現身修頓

「飆風玫瑰」戴歷羅斯時隔12年再度訪港，主辦單位GOAT LAB宣布，這位NBA史上最年輕MVP得主傳奇球星將於5月1日出席假灣仔修頓場館舉行的「Derrick Rose香港粉絲見面會2025」，昨日抵港的他將與球迷近距離接觸，分享NBA生涯重要時刻與人生體悟，球迷並且有機會與偶像切磋球技。

分享人生體悟兼落場切磋 D-Rose見面會將於周四晚上7時在修頓場館舉行，在約兩小時的活動中，分為「籃球故事及人生經歷分享」與「籃球比試」兩個環節。球迷除可近距離聆聽D-Rose分享經驗及心路歷程，更有機會與這位傳奇後衞作比試。有興趣球迷可瀏覽GOAT LAB網站。

戴歷羅斯2008年球季於公牛出道，2016年離隊，其後效力過紐約人、活塞、木狼、騎士和灰熊，生涯總場數723場，累積12,573分和3,770個助攻，並於去年9月宣布季尾退役。儘管15年來未能帶隊奪冠，但生涯摘下多項榮譽，其中以22歲之齡榮膺2011年NBA最有價值球員，締造聯盟史上最年輕MVP紀錄。