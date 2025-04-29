沙華列夫反勝霍堅拿入16強

手機影球印「放上網」抗議

今月剛過28歲生日的沙華列夫，為兩屆馬德里賽盟主，這位以頭號種子參戰的德國名將，首圈輪空、次圈淘汰西班牙球手阿吉，晉級後再遇主場球手霍堅拿。雖然沙華列夫首盤以局數2比6告負，次盤狀態回勇，與對手戰至「搶七」，最終贏細分7比3。有趣的是，期間沙華列夫認為對手的一次擊球出界，惟裁判為界內球，其後他抗議未果，從場邊取出手機拍下球印並「放上網」。決勝盤雙方再度鬥至局數6比6平手，不過沙華列夫未有留力，以7比6（7比0）勝出，全程打出11個「ＡＣＥ」，在2小時44分鐘的激戰中以盤數2比1反勝對手，淘汰最後一個東道主球手。