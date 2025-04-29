決賽前夕「每隊最佳U22球員」揭盅 張炎有：想續辦菁英盃

今屆「賽馬會菁英盃」決賽於周四（5月1日）在旺角大球場上演，由理文對冠忠南區。昨日足總在香港足球會，舉行賽前記招，並頒發「每隊最佳U22球員」，決賽當日亦會由傳媒機構，從9名得獎者中選出「U22星中之星」。圖 / 文：鄧文滔、李浚湣

本屆「賽馬會菁英盃」依舊設有「每隊最佳U22球員」，並在昨日記招上公布（見附表），每位球員可獲得獎金港幣3,000元及1個獎座。「U22星中之星」方面，會在決賽當日，由傳媒機構從9位「每隊最佳U22」球員中選出，得獎者可獲獎金港幣5,000元及1個獎座。

至於決賽獎金，冠軍可獲獎金港幣12萬，亞軍則有6萬，理文及南區亦分別提名保良局和南區康樂體育促進會，成為馬會捐贈善款的受惠機構，冠軍隊伍提名的機構可獲港幣10萬，亞軍亦有5萬。

未來去向視乎贊助 香港賽馬會由2022/23球季起一連三個賽季冠名贊助「菁英盃」，轉眼間已來到最後一屆，記招中足總總幹事張炎有就這項盃賽的去向作出回應：「大家都覺得呢個賽事有存在價值，我當然想佢繼續，但要同港超聯賽會再傾，要視乎下季頂級聯賽場數、隊數，資助等因素都要考慮。」

至於港超聯賽會召集人陳文俊，則對續辦「菁英盃」持開放態度，並強調「菁英盃」來季的命運，仍要視乎贊助。