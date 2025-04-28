楊博文決賽交雙雙 港籃U22紅館封王

「第15屆全運會籃球（男子22歲以下組）項目測試賽」，昨日於香港紅磡體育館上演季軍及冠軍戰，決賽港籃U22憑吳委峻1分鐘內連轟7分，加上楊博文交出「雙雙」，以77比75反勝甲一勁旅滿貫，奪得冠軍。

上周六擊敗香港東方晉級決賽的香港U22，決賽入局較慢，落後2比10後始發力，首節以21比22稍微落後。上場轟30分的楊博文上半場取12分，滿貫則有惠龍兒交出7分及4個籃板，半場領先43比38。

吳委峻1分鐘內轟7分 第3節香港U22再度落後雙位數分差，之後憑倪嘉仁及曾朗謙連環得手追至54比62。決勝節進入戲肉，滿貫一度拉開73比63，惟尾段香港U22反擊，吳委峻先後博得「3＋1」及「and 1」，1分鐘內連入7分，加上楊博文補籃成功，最終香港U22險勝77比75，奪得冠軍。同日季軍戰香港東方以85比77擊敗永倫。

香港U22有4人得分上雙，吳委峻取23分，楊博文交出20分及12個籃板，曾朗謙和翟晉德各取12和10分。滿貫方面蔡再懃攻入全隊最高17分。吳委峻賽後期待全運會時氣氛更好：「希望全運會有更多人入場，令紅館成為我哋嘅『地獄主場』！」剛考畢DSE的他表示正思考未來去向，暫未決定會否留效香港東方。至於21歲的楊博文謙稱仍有進步空間，今場亦希望向惠龍兒等經驗球員學習。

圖 / 文：余樂詩