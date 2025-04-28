包辦大專男女團體冠軍理大7連霸

香港跆拳道代表陳頌賢去年於跆拳道品勢世錦賽奪得U30男子團體銅牌，歐陽佩妤則在太極世錦賽贏得女子AB組42式太極拳銅牌，創個人最佳成績。陳頌賢首度成為年度最佳運動員，表示意義重大：「好驚喜可以獲獎，感謝學校協助我兼顧學業和運動員事業。去年首次在主場出戰品勢世錦賽，和隊友合作贏得銅牌，特別感開心。」世界大學生運動會7月假德國萊茵魯爾區舉行，陳頌賢將第2次參賽，目標衝擊獎牌。

至於中大2年級生歐陽佩妤亦對得獎感鼓舞：「希望藉今次得獎，令大家更認識武術運動。去年我在世錦賽首次贏得銅牌，這是我全職生涯表現最好的一次。」由於今屆世大運不設武術項目，她今年會以爭取全運會資格為目標。本年度共11位運動員入選「大專名人堂」，包括巴黎奧運韻律泳兩金得主中國的王柳懿及王芊懿、謝影雪、陳浩源及歐陽佩妤等。