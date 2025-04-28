火力全開！標準流浪５蛋贈九龍城

昨日港超聯，九龍城坐鎮深水埗運動場硬撼標準流浪。客軍火力全開，憑巴拉克、劉智樂、伊巴謙、雷仙奴及姚浩明各建一功，以5比0大勝而回。

九龍城派出迪高、田中芳拓及何瀧浩組成中場鐵三角，林學曦及封天詠負責側擊，支援卡朗攻堅；流浪方面由奧利斯把守最後一關，刑滿復出的伊巴謙聯同劉智樂和雷仙奴爭取入球，比迪高先列後備。

流浪初段反客為主，3分鐘，劉智樂傳中，伊巴謙抽射被李瀚灝接實，主隊站穩陣腳後反撲，11分鐘，封天詠橫傳，田中芳拓遠射柱邊出界。28分鐘，流浪先開紀錄，劉智樂橫傳，巴拉克冷靜射入，4分鐘後，伊巴謙傳中，劉智樂接應頂成2比0，九龍城其後迅速換入辛尼及陳文輝，惟上半場補時階段，巴拉克助攻伊巴謙射成3比0入更衣室。

流浪換邊後未收手，47分鐘，劉智樂大腳送前，雷仙奴推過李瀚灝射成4比0，隨後安沙接應巴拉克傳中頂入，但VAR指巴拉克及劉智樂越位在先，入球無效。完場前姚浩明錦上添花，流浪湊成5比0大捷。

平「孫銘」紀錄劉智樂：努力作回報 昨日為流浪射入1球的劉智樂，今季各項賽事累積14個入球，追平孫銘謙於2022至23球季創下的華人球員單季入球紀錄，「樂仔」賽後感激球會上下，並稱會努力再作突破，報答各界信任。

「樂仔」上半場接應伊巴謙傳中頂成2比0，今季各項賽事已錄得14個入球，惟他未有自滿，希望未來會有更佳表現：「可以一季入14球，當然係好開心嘅事，多謝『莫生』（流浪會長莫耀強）、Philip（流浪總幹事李輝立）、教練團同球迷支持，畀我好大自由度發揮，我會再嘗試突破自己，報答信任。」

圖 / 文：鄧文滔