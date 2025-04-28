反客為主終結北區連勝走勢 冠忠南區贏波壯聲威

昨日於北區運動場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」，北區主場鬥冠忠南區，結果客軍憑川瀬浩太入球，加上史提芬彭利拿「起孖」，險勝3比2，用勝仗迎接周四火併理文的「賽馬會菁英盃」決賽。

賽前4連勝的北區，派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防，肯迪協助古杜拉和羅港威攻堅；南區作出輪換，川瀬浩太鎮守中路，亞哥斯達支援艾華及趙聡悟，鞠盈智今季首次被列入後備，宋柱浩及佐佐木周不在名單當中。

開賽僅6分鐘，史提芬彭利拿無人看管下轉身射入死角，南區先開紀錄。落後的北區反撲，簡嘉亨左路直射惟力度欠奉，未能考驗伍瑋謙，38分鐘主隊食「詐胡」，肯迪接應古杜拉頭槌後，禁區頂射入，但古杜拉越位在先，半場南區領先1球。

易邊後，南區換入黃浩然及容昊，調動隨即收效，53分鐘南區角球，川瀬浩太接應黃浩然頭槌二傳，門前篤成2比0。60分鐘，伍瑋謙禁區內推跌黃偉國，球證直指12碼，古杜拉操刀追至1比2。4分鐘後，「肥彭」禁區內破網，但VAR指其手球在先，入球不成立。「肥彭」再接再厲，69分鐘接應亞哥斯達助攻射成3比1，但4分鐘後北區又近追，羅曉聰開出角球，丹尼路門前頭槌頂成2比3。88分鐘，黃偉國禁區內以一敵二下起腳，被伍瑋謙橫身接實，南區保住3比2勝局全取3分。

貝可泓喜見球員交足貨 南區領隊貝可泓承認要顧慮周四上演的「賽馬會菁英盃」決賽，是役陣容上作出輪換：「始終擔心部分有牌嘅球員再攞黃牌，或者有啲球員會踢得太盡，影響決賽場波，所以用咗比較多副選球員，好彩班年輕球員都交足貨，贏波對信心士氣有好大幫助，都係最好嘅備戰嚟，呢幾日可以集中番星期四場決賽。」

圖 / 文：文嘉靖