體育

鄭欽文出局泥地連勝告終

中國網球1姐鄭欽文出戰馬德里大師賽女單次圈賽事，惟這位去年巴黎奧運金牌得主，直落兩盤4比6不敵俄羅斯的波達保娃，連續兩年於這項賽事64強止步，11場泥地賽連勝走勢亦告終。此外前美網冠軍英國的華度加奴同樣次圈畢業，她與烏克蘭的科絲素嘉打足3盤後，以4比6、6比2及2比6落敗。
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