楊博文狂轟30分 港籃U22打出驚喜

昨日於紅磡香港體育館上演兩場第15屆全運會籃球（男子22歲以下組）項目測試賽，香港U22籃球代表隊憑楊博文豪取30分及19個籃板，以80比79險勝香港東方，今日與滿貫爭冠。

港籃U22派出倪嘉仁、吳委峻、曾朗謙、楊博文和吳翔旺擔正，香港東方則由張延隆、梁嘉顯、蘇利文、徐遠成和卜聿揚正選出擊。兩隊首節打成15平手，次節香港東方加強施壓，半場領先41比36。第3節港籃U22展現活力，完此節領先64比62。決勝節雙方鬥至最後一刻，最終港籃U22險勝80比79。楊博文取得全場最高30分，另加19個籃板，剛由南華轉投香港東方的林民淇射入全隊最高23分。

今日同滿貫爭霸 賽後港籃U22主教練朱加勤喜見球員表現拚搏：「我們從去年9月起開始訓練備戰，今日12個球員都做足準備，希望不辜負球迷所望。」現於美國讀大學4年級的楊博文為香港東方青訓球員，他2月時已與香港東方簽約，待畢業後便成為該隊職業球員，並透露5月將返港，今季有望亮相本地聯賽。

同日頭場滿貫以70比67擊敗以全新陣容示人的永倫，港隊中鋒惠龍兒賽後表示：「紅館比賽氣氛很好，和甲一很不同，有種打國際賽的感覺。」

圖、文：余樂詩