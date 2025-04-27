3:1反勝港會傑志終止兩連敗

昨日港超聯頭場，傑志坐鎮旺角大球場鬥榜尾港會。「藍鳥」今場2分鐘就落後，之後憑鄧達思、費蘭度和祖連奴各入一球，以3比1反勝對手，終止兩連敗。

「藍鳥」今場派出U22小將甘智健，夥拍鄧達思扼守中路，馬查度及費蘭度分任兩翼，支援箭頭迪美路夫，而主教練卡度素因停賽，只能作壁上觀，由助教蘇沙暫代領軍。港會則有費查傷愈復出把關，倒戈的羅素聯同費利皮爾及比提鎮守後防，入球重任落在里奧身上。

賽前兩連敗的傑志，2分鐘已落後，鄧達思禁區內踢跌史加利，球證直指12碼，里奧操刀射入。港會之後再有機會，陳浩嘉推順勁射被泰利撲出。20分鐘鄧達思將功補過，接應角球頭槌頂成1比1。傑志得勢不饒人，但林樂勤及顏卓彬連番起腳，同樣未能考驗費查，半場各一言和。

易邊後戰況陷入膠着，59分鐘費蘭度落底斬入禁區，顏卓彬門前順勢窩利卻抽高。港會之後迎來壞消息，後防比提勇戰傷出，75分鐘隨即失守，費蘭度接應馬查度傳中，力壓對方後衞頂入，加上88分鐘祖連奴禁區內燙射「埋齋」，「藍鳥」以3比1反勝港會，全取3分後踢多1場兼落後榜首大埔7分。

費蘭度慶幸落後冇亂陣腳 是役為「藍鳥」貢獻1入球的費蘭度，賽後笑言感到相當疲倦，但對能夠幫助球隊獲勝感開心：「我哋今場雖然先失波，但冇自亂陣腳，好有耐性組織攻勢，之後仲愈踢愈好，總算踢咗場精彩比賽。」

圖、文：李浚湣